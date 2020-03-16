محمد عادل زكى - خرافة التبادل غير المتكافيء

2020/03/16 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عادل_زكى في التجارة الخارجية، ستجد نظرية ريكاردو، لدى ماركس، التبرير المستند إلى قانون القيمة.فلقد شيد ريكاردو شيَّد نظريته في انعدام التكافؤ في التبادل الدولي على افتراض أن عمل 100 إنجليزيًا يمكن أن يبادل بعمل80 برتغاليًا أو60 روسيًا أو120 هنديًا، بسبب الصعوبة الَّتي تواجه تحرك الرأسمال بين بلد وآخر.ولذلك حاول ماركس، ابتداءً من قانون القيمة، تعميق التبرير لهذا الافتراض الريكاردي، مستندًا إلى أن رساميل ا......

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