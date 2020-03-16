رسالة عاجلة من نبيل شعيل بشأن كورونا

2020/03/16 | 03:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /وجه الفنان الكويتي الشهير نبيل شعيل رسالة للمواطنين الكويتيين والوافدين، الجمعة، بشأن تطورات فيروس كورونا.وقال نبيل شعيل في فيديو قصير نشر على حسابه بموقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي إن “لديه حكي كثير” بشأن ما يجري لكنه سيختصر، مشيرا إلى أن سلطات دولة الكويت اتخذت إجراءات مهمة وعديدة لمجابهة فيروس كورونا، حيث وفرت كل شيء […]

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