هل خلاص البشرية من كورونا يعتمد على هذا الفأر؟

2020/03/16 | 03:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في خضم السباق العالمي لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، لن يمكن إجراء التجارب على الفئران التقليدية، وإنما يتحتم أن تُجرى على فئران لديها جين مشابه للجين الذي يعتقد العلماء أنه يسمح لفيروس كورونا بالفتك بالبشر، بحسب ما نشرته شبكة “بلومبيرغ” Bloomberg.ففي العادة يتم حقن أي عقاقير أو أمصال أو طعوم جديدة في الفئران […]

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