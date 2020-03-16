فيديو : نصيحة غريبة من فاشينيستا كويتية للقضاء على كورونا

2020/03/16 | 03:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثارت الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن موجة من السخرية بعد ظهورها وهي تتحدث عن نصائح لمكافحة فيروس كورونا.فقد نصحت فاطمة المؤمن متابعيها بشرب الماء بشكل كبير كون الماء يتسبب في إنزال الفيروس إلى المعدة حيث سيتم القضاء عليه، حسب تعبيرها.وقالت فاطمة المؤمن: “دايما اشربوا ماء لأن الفايروس اذا دش بالصدر هو خطير […]

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