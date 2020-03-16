لماذا يجب تقليل استخدام ‘فيسبوك’ بمقدار 20 دقيقة كل يوم؟

2020/03/16 | 04:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت دراسة حديثة أن تقليص الوقت الذي تتصفح فيه “فيسبوك” يمكن أن يؤدي إلى جعلك أكثر صحة وسعادة.ووجد الباحثون أن إنفاق 20 دقيقة فقط في تصفح “فيسبوك” كل يوم يعطي الناس شعورا أكبر بالرفاهية، حيث أنه عند التوقف عن التحديق بالصفحة الرئيسية لـ”فيسبوك” لفترة طويلة للتحقق من منشورات المستخدمين الآخرين وتحديث حالاتهم الخاصة، […]

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