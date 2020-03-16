كورونا يقتل أحد أفراد عائلة ماكغريغور

2020/03/16 | 05:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن البطل الإيرلندي كونور ماكغريغور المقاتل في الفنون القتالية المختلطة MMA السبت، عن وفاة خالته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي انتقل إلى عدد من دول العالم.ونشر ماكغريغور على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مجموعة صور له مع أفراد عائلته وبينهم شقيقة والدته الراحلة، موضحا أنه علم بوفاتها عندما كان في ستوديو […]

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