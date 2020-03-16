بعدما فقدت جدتها بسبب كورونا نجمة تتحدى المرض

2020/03/16 | 05:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أطلقت نجمة مواقع التواصل ومدونة الموضة الشهيرة كيارا فيراغني حملة تهدف إلى تقديم المساعدات للمستشفيات الإيطالية في إطار معركتها مع فيروس كورونا المتفشي في إيطاليا.ويأتي هذا بعد إعلان وفاة جدتها بهذا المرض في 8 آذار 2020.وذكرت من خلال حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أنها قررت اتباع طريقة العزل المنزلي إلى جانب […]

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