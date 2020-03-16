نصيحة هيفاء وهبي للوقاية من كورونا

2020/03/16 | 06:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /عرضت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، نصيحتها لمعجبيها وجمهورها، للوقاية من أعراض فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).وغردت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “ما تسلّم، ما تبوس، خليك بالبيت وما تحوص”.ثم طلبت هيفاء من متابعيها تقديم مقترحات لأفضل طريقة للتسلية بالبيت في زمن كورونا.وفي ذات السياق، شاركت هيفاء […]

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