تبتكر حيلة ذكية لتشيجع تلاميذها على غسل أيديهم جيدا

2020/03/16 | 06:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ابتكرت معلمة أمريكية طريقة ذكية وفعالة للتأكد من غسل تلاميذها الصغار، أيديهم بشكل جيد، للوقاية من فيروس كورونا الجديد.توصلت المعلمة شونا وودز، في مدارس هالسفيل في ولاية ميزوري، إلى طريقة عبقرية تتأكد بها من غسل الأطفال في فصلها أيديهم بشكل صحيح بحسب (موقع 24 الاماراتي).وتتمثل الطريقة في وضع ختم يحمل اسم […]

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