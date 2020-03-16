خطير جداً.. 5 أطعمة لا تضعها ابدا في الثلاجة لانها ستقضي عليك

2020/03/16 | 06:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /عندما أصبحت الثلاجة متاحة للشراء، كان حدثًا مغيرا في الحياة.لم يعد أي شخص معرضاً لخطر الإصابةآ بجرثومة او بعدوى بكتيرية أو الاضطرار إلى التخلص من الطعام.وكان من بين الأحداث المهمة الأخرى انخفاض معدل الجوع في العالم، حيث أصبح الغذاء متاحاً الان للنقل والحفظ الامن.الا انه عندما يتعلق الأمر ببعض […]

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