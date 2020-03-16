عواقب وخيمة لفيروس كورونا بعد الشفاء

2020/03/16 | 07:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت إدارة مستشفى هونغ كونغ إن المرضى الذين يتعافون من نوع جديد من الفيروسات التاجية قد يعانون من ضعف وظائف الرئة واختناق عند المشي السريع.ويستند الاستنتاج إلى دراسة لمجموعة من 12 مريض شفيوا من فيروس كورونا الجديد.وفقًا لمارغريت أوين زينغ، رئيس مركز الأمراض المعدية في مستشفى الأميرة، لم يعد بإمكان اثنين أو […]

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