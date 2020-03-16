في البصرة .. استهداف منزل المحافظ بعبوات واندلاع نزاع عشائري

2020/03/16 | 07:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاثنين ان منزل رئيس الحكومة المحلية في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق تعرض الى استهداف بعدد من العبوات الصوتية.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان ما لا يقل عن ثلاث عبوات صوتية انفجرت امام منزل العيداني بمدينة البصرة لتحدث اضرارا مادية وذعرا بين افراد اسرته من دون ان تخلف خسائر بالاروح.

واضاف المصدر ان نزاعا عنيفا اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم بين عشيرتين في منطقة التميمية، مشيرا الى استخدام اسلحة خفيفة ومتوسطة خلال النزاع، من دون مزيد من التفاصيل.

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