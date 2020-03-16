شاهد جورج قدراحي : تعرضت للخيانة والطعن من MBC

2020/03/16 | 07:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تحدث الإعلامي اللبناني جورج قرداحي عن أزمته مع قناة “MBC” معتبرأ أنها من أكثر المواقف التي تعرض فيها للظلم.وقال قرداحي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي “أكثر حالة ظلم شعرت فيها لما MBC قررت وقف التعامل معي بسبب مواقفي السياسية من الربيع العربي وسوريا والمقاومة في لبنان”.وتابع قرداحي “كان لي […]

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