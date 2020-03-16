قارة خالية من كورونا !

2020/03/16 | 07:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أصيب ما يقرب من 150 ألف شخص في العالم بفيروس COVID-19 .والقارة الوحيدة التي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بها حتى الآن هي القارة القطبية الجنوبية، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية للبحوث.وبحسب الجامعة التي تجمع بيانات حول حالات الإصابة، حتى يوم السبت في العالم كشفت 149293 حالة في أكثر من 120 […]

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