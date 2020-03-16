خبر كاذب .. رونالدو لم يتبرع بفنادقه لمواجهة كورونا

2020/03/16 | 07:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية عالمية، بخبر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، قرر تحويل الفنادق التي يملكها في البرتغال لمستشفيات للمساعدة في محاربة مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك كعمل إنساني اتجاه بلاده.** أصل القصة وكان أول موقع نشر هذا الخبر، صحيفة “ماركا” الإسبانية، لتتناقله بعد ذلك مواقع إخبارية […]

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