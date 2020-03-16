شاهد : تمديد الحجر الصحي على فنان كويتي عبدالله بوشهري

2020/03/16 | 07:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال الفنان عبدالله بوشهري، إنه مستمر في الحجر الصحي في مقره بالكويت، مبينا أن الأطباء قاموا بتمديد تواجده في الحجر لمدة 14 يوما زيادة، رغم أن نتيجة التحليل جاءت سلبية.وأضاف “بوشهري” في مقطع فيديو بثه عبر “سناب شات”، أنه لا يعترض على قرارات وزارة الصحة لأنهم الأجدر بمعرفة الحالات الصحية لهم مبينا أنهم […]

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