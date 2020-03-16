محمد عبده يعلق عن خلافات أحلام وأصالة

2020/03/16 | 07:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تحدث الفنان محمد عبده، عن رأيه بشأن الخلافات التي دبّت بين الفنانتين الإماراتية أحلام الشامسي والسورية أصالة نصري، موضحًا أن ما حدث بينهما من خلافات سيزول، لأن الجفاء الذي وقع كانت مساحته في صفحات التواصل الاجتماعي فقط، معتقدًا أنهما على المستوى الشخصي لن يمانعا في التصالح.وقال محمد عبده في تصريحات تلفزيونية: “لا أعتقد […]

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