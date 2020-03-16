باخرة من مصر تحمل 4 آلاف راكب في طريقها للأردن.. و”الصحة” تستنفر

2020/03/16 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ترسو على ميناء العقبة خلال اليومين المقبلين باخرة قادمة من جمهورية مصر العربية على متنها قرابة 4000 راكب معظمهم اردنيو الجنسية إضافة الى جنسيات متعددة، ما دفع وزارة الصحة إلى البدء باتخاذ اجراءات “حالة تأهب” لاستقبال ركاب الباخرة والتأكد من حالتهم الصحية.إلى ذلك، قالت مصادر في وزارة الصحة ” ان الحكومة الاردنية […]

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