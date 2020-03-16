الإفتاء الأردنية :التعزية بالمقبرة فقط وعبر الهواتف

2020/03/16 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أصدرت دائرة الافتاء فتوى بشأن صلاة الجنازة وبيوت العزاء وحفلات الأعراس.وقالت دائرة الافتاء إن صلاة الجنازة على المُتوفى في المقبرة، أو في مسجد الحيّ على أن يُقتصر الحضور على أهله المقرّبين فقط، الذين يقومون بحمله ودفنه، وتكون التعزيّة بالمقبرة دون مصافحة أو تقبيل، ثم يتمّ تقبّل العزاء من سائر الناس عبر الهاتف أو […]

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