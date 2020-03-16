القبض على أردني مصاب بكورونا بعد هروبه من المستشفى

2020/03/16 | 07:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني أردني عن القبض على الأردني المصاب بفيروس كورونا المستجد والذي هرب من المستشفى حيث كان يخضع لحجر صحي.وقال متحدث باسم مديرية الأمن العام الاردنية إن “فريقاً خاصاً من البحث الجنائي تمكن من إلقاء القبض على الشخص الهارب من العزل الصحي من مستشفى الأمير حمزة، بعد تحديد مكان تواجده ومداهمته”.وأعلن مصدر […]

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