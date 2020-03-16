رجلا دين سعودي يتحدثان عن قرب «يوم القيامة»

2020/03/16 | 07:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بينما يواجه العالم أزمة متدهورة بسبب فيروس كورونا، اتفق رجلا دين بارزان في السعودية وإيران، على أن هذا الوباء يمثل إشارة لقرب يوم القيامة.واعتبر إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة بالسعودية، في مقابلة مع قناة “MBC”: “فيروس كورونا هذا لا يقول أحد إنه مختص بعرق دون عرق ولم يقل أحد بملة دون […]

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