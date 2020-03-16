العراق: مرشح رئاسة الحكومة سيعلن خلال الساعات المقبلة

2020/03/16 | 07:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح العراقي، ان الساعات المقبلة ستشهد تسمية مرشح رئاسة الوزراء وتقديمه الى رئاسة الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة....

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