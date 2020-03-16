اعتقال شقيقة فنانة شهيرة متورطة بفضيحة أخلاقية

2020/03/16 | 07:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أصدرت محكمة بمدينة مراكش المغربية قرارا باعتقال ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة دنيا بطمة، ووضعها في السجن الاحتياطي، على خلفية قضية حساب إلكتروني عرف بابتزازه المشاهير.وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة نقل ابتسام إلى سجن مراكش إثر الاشتباه بتورطها في “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”، و”بث صور وتصريحات الغير […]

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