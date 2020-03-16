محمد عبده يحذر العرب من كورونا

2020/03/16 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ناشد الفنان محمد عبده في رسالة تحذيرية وجهها للمواطنين السعوديين والشعوب العربية الالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الدول ووزارات الصحة حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال محمد عبده في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لشركة “روتانا”: أعزائي المشاهدين إن الوباء المنتشر كورونا نحن في غاية الحذر منه وأرجو أن نعمل حسابنا ونلتزم بالتوجيهات”.[…]

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