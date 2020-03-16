ما هي أفضل طريقة لتعقيم هاتفك؟

2020/03/16 | 07:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لا شك أن الهواتف المحمولة هي من أكثر الأدوات التي نستخدمها طوال اليوم، ويمكن أن تشكل بيئة خصبة لنقل فيروس كورونا المستجد.وكانت العديد من الدراسات السابقة قد أظهرت أن الهواتف المحمولة تحتوي على كمية كببيرة من الجراثيم والبكتيريا، وتشير دراسة بريطانية إلى أن 1 من بين كل 6 هواتف يحتوي على فضلات بشرية، […]

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