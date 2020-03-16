أيهما أكثر خطورة: كورونا أم الإنفلونزا؟

2020/03/16 | 07:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ما الفرق بين فيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا؟ وهل تلعب سرعة انتشار المرض دوراً في حالة الذعر التي يسببها كورونا في أنحاء العالم؟ أسئلة كثيرة لا يزال خبراء الصحة العامة يقدمون لها إجابات تقديرية، لكن مع مرور الوقت منذ انتشار الرض في ديسمبر الماضي في الصين، وخروجه إلى دول أخرى في بداية العام الحالي أصبح […]

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