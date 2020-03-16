محافظة عراقية تحتجز إيرانيين وترحلهم عبر منفذ

2020/03/16 | 07:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر اعلامية وشهود عيان يوم الاثنين ان الفرق الطبية في صحة محافظة واسط احتجزت عددا من الاشخاص من الجنسية الايرانية لم يخضعوا للفحوصات الطبية وقامت بترحيلهم الى بلادهم.

وقالت المصادر والشهود لشفق نيوز، ان الفرق الطبية في وسط احتجزت اربعة ايرانيين في وقت متأخر من ليلة امس الاحد امام مرآب بغداد وسط مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

واضافوا ان هؤلاء الايرانيين قدموا من محافظة النجف، مشيرين الى انه تم نقلهم الى مستشفى الكرامة في المحافظة وبعد اخضاعهم للفحوص الطبية تم ترحيلهم الى منفذ زرباطية الحدودية المحاذي لإيران.

وعلى صعيد مواز طوقت شرطة محافظة الديوانية منزل الشابة المصابة بفيروس كورونا ومنعت سكان المنطقه في حي الفرات من الدخول والخروج لحين اخذ عينات من الجيران وسكان الشارع الذي تسكن فيه.

واعلن محافظ الديوانية ورئيس خلية الازمة في المحافظة زهير علي الشعلان، يوم الاحد، عن فرض حظر للتجوال ليوم واحد بعد تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا بالمحافظة.

واعلنت وزارة الصحة العراقية امس تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت ١١٣ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".

وتابعت أن "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ١٤ موزعة كالتالي: ٧ حالات في بغداد / الرصافة، وحالتان في بغداد / الكرخ، وحالتان في النجف، وحالة واحدة في كل من ميسان وديالى والديوانية".

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات وصل ١٢٤، و مجموع حالات الشفاء: ٢٦، ومجموع الوفيات: ٩".

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