2020/03/16 | 08:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اكد على ضرورة التحرك الدولي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.واضاف وزير الخارجية الايراني ان انتشار فيروس كورونا قضية عابرة للحدود، مؤكدا بان التضامن والتعاون يعدان اقوى سلاح للتغلب عليه.من جانبه، اكد وزير الخارجية الاماراتي “الشيخ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتصال هاتفي بين ظريف ونظيره الاماراتي لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتصال هاتفي بين ظريف ونظيره الاماراتي لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).