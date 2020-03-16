عاجل … تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا

2020/03/16 | 08:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول أميركي أنه تم تحديد موعد تجربة أول لقاح تجريبي لعلاج فيروس كورونا المستجد.وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لأسوشيتد برس، إن المشارك الأول في التجربة السريرية سيتلقى اللقاح التجريبي الاثنين لأن التجربة لم تعلن بعد.كما لفت إلى أن المعاهد الوطنية للصحة تمول التجربة التي تجري بمنشأة أبحاث في ولاية […]

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