2020/03/16 | 08:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة اربيل يوم الاثنين عن القاء القبض على شخصين روجا لمشهد فيديوي كاذب عن حالة اصابة بفيروس كورونا.

وقالت الشرطة في بيان اليوم انه بعد نشر تسجيل فيديوي في صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر فيه شخص ممد على الارض في احدى الازقة ولا احد يقترب منه باعتبار انه مصاب بوباء "كورونا" أمر مدير شرطة محافظة اربيل العميد "دلير النجار" فريقا من قسم تحقيقات الشرطة باجراء متابعة دقيقة للتسجيل الفيديوي.

واضاف البيان انه تبيّن ان ذلك الشخص الذي يظهر في الفيديو مصاب بمرض لا علاقة له بفيروس كورونا.

وذكر البيان ايضا ان الشخصين اللذين روجا للفيديو، وبأمر من القاضي و وفق المادة (240) من قانون العقوبات العراقي القي القبض عليهما من قبل قوات الشرطة وتمت احالتهما الى القضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة اربيل تعتقل شخصين روجا مشهدا كاذبا عن اصابة شخص بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة اربيل تعتقل شخصين روجا مشهدا كاذبا عن اصابة شخص بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).