2020/03/16 | 08:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول امريكي: الولايات المتحدة تبدأ اليوم اختبارات سريرية للقاح ضد كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 08:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول امريكي: الولايات المتحدة تبدأ اليوم اختبارات سريرية للقاح ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول امريكي: الولايات المتحدة تبدأ اليوم اختبارات سريرية للقاح ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).