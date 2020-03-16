الصحة العالمية تشيد بدور المرجعية الدينية بالعراق في مواجهة كورونا

2020/03/16 | 08:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد دكتور الاختصاص في علم الاوبئة بمنظمة الصحة العالمية عدنان نوار، انه لا يوجد سلاح لمواجهة فيروس كورونا سوى الوقاية، مشيدا بدور المرجعية الدينية في...

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