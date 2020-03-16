الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا

2020/03/16 | 08:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3213 عقب تسجيل 14 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تماثل للشفاء ما يقارب 67.7 ألف حالة عقب معالجتهم.وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن “اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل يوم 16 […]

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