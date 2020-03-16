متنبئ جوي يحذر من فيضانات ورياح

2020/03/16 | 08:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الاثنين ان يتعرض العراق الى منخفض جوي جديد، محذرا في الوقت ذاته من تجتاح سيول وفيضانات ورياح سطحية اغلب محافظات البلاد.

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