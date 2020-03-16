2020/03/16 | 08:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت عدد المصابين بفيروس كورونا في كيان الاحتلال إلى 248 بحسب وزارة صحة الكيان الصهيوني”.وقد برزت دعوات لتعطيل كافة مناحي الحياة في الكيان المحتل بعد ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا.وذكرت وزارة الصحة إن هناك 38 ألفا و560 شخص قيد الحجر الصحي المنزلي للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.وقالت هيئة البث الصهيونية (كان) “تدرس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في كيان الاحتلال إلى 248) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في كيان الاحتلال إلى 248) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).