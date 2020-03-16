زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب هرمزكان جنوب ايران

2020/03/16 | 08:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين ناحية رويدر التابعة لـ “بندر خمير” بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.وافاد مركز رصد الزلازل الايراني ان هذا الزلزال وقع عند الساعة الواحدة و 34 دقيقة من فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (العاشرة و 4 دقائق مساء الاحد بتوقيت غرينتش).واضاف، ان مركز الزلزال كان […]

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