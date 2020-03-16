اللجنة السباعية تتفق على مرشح رئاسة الحكومة

2020/03/16 | 08:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية فاضل الفتلاوي، الاثنين، عن اتفاق اللجنة السباعية على مرشح رئاسة الحكومة.وقال الفتلاوي، إن “اللجنة السباعية اتفقت على شخصية معينة وستطرحها على الشركاء وبعد التوافق عليها ستطرح على رئـيـس الـجـمـهـوريـة”.وبين الفتلاوي، أن “الـسـنـة والأكـــراد لـيـس لـديـهـم اعــتــراض على شخصية رئيس الوزراء لانها من حق الشيعة”.

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