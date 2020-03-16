اعتقال شخصين في اربيل روجا مشهدا كاذبا عن اصابة شخص بكورونا

2020/03/16 | 08:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت شرطة محافظة اربيل ، اليوم الاثنين، القبض على شخصين روجا لمشهد فيديوي كاذب عن اصابة شخص بفيروس كورونا.

وقالت شرطة اربيل في بيان اطلعت عليه "الغد برس"، انه "بعد نشر تسجيل فيديوي في صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يظهر فيه شخص ممدد على الارض في احد الازقة ولا احد يقترب منه باعتبار انه مصاب بوباء كورونا، أمر مدير شرطة محافظة اربيل العميد دلير النجار، فريقا من قسم تحقيقات الشرطة بإجراء متابعة دقيقة للتسجيل الفيديوي".

واضافت "تبيّن ان ذلك الشخص الذي يظهر في الفيديو مصاب بمرض لا علاقة له بفيروس كورونا".

وبينت الشرطة انه "تم اعتقال الشخصين اللذين روجا للفيديو، بأمر من القاضي و وفق المادة (240) من قانون العقوبات العراقي وتمت احالتهما الى القضاء".

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