2020/03/16 | 08:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت الصين، اليوم الاثنين، أدنى معدل في الوفيات والإصابات بفيروس كورونا بعد أشهر من وتيرة مرتفعة في عدد الضحايا الذين حصدهم الوباء، فيما أعلنت شفاء 67 ألفاً و700 من المصابين بالفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان إنها تلقت اليوم "بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 80 ألفاً و860 مصاب، ووفاة 14 شخصا ليصل عدد الضحايا إلى 3213، وشفاء ما يقارب 67 ألفاً و700 حالة عقب معالجتهم".

وأشارت إلى أنه هناك 9898 شخص مريض حاليا 3032 شخصا منهم في حالة خطيرة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء العالم وفارق الحياة 343 شخصا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تسجل أدنى معدل وفيات وإصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تسجل أدنى معدل وفيات وإصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).