التيار الصدري يدعو لتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة

2020/03/16 | 08:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القيادي البارز في التيار الصدري حاكم الزاملي، "رفض التيار تشكيل اي حكومة وفق نظام المحاصصة، مؤكدا انه سوف يعمل على اسقاط الحكومة الجديدة اذا تشك...

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