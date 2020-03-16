الإدارة الذاتيّة تتحدث عن خلو مناطق شرق سوريا من “كورونا”

2020/03/16 | 08:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الإدارة الذاتية الأحد ١٥ آذار، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا، أو حالات اشتباه بالإصابة في مناطق سيطرتها حتى الآن، مشيرة إلى اتخاذها المزيد من الإجراءات لمواجهة انتشار الفيروس.

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