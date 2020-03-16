2020/03/16 | 08:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب فيروس كورونا الجديد بإغلاق متاجر وفرض حجر على السكان في فرنسا وإسبانيا وسط حالة من الفوضى في المطارات الأميركية، بينما تجاوز عدد الإصابات 150 ألفاً، وتوفي 6000 منهم.وفيما سجّلت كوريا الجنوبية للمرة الأولى تفوقاً في عدد حالات التعافي على الإصابات الجديدة بكوفيد-19، اتخذت دول عدّة في أكثر من دولة من “بؤرة الفيروس”، أي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفيات العالم تتخطى وفيات الصين للمرة الأولى وآخر المستجدات الأخرى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفيات العالم تتخطى وفيات الصين للمرة الأولى وآخر المستجدات الأخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).