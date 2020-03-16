خبير: العراق يمتلك حق مقاضاة أميركا إزاء الهجمات التي نفذتها داخل أراضيه

2020/03/16 | 09:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، صلاحيات حكومة تصريف الاعمال اليومية إزاء الوجود الأجنبي، لافتا الى ان العراق يمتلك حق مقاضاة الجانب الأميركي إزاء الهجمات التي نفذتها داخل العراق.وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “السيادة منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة بالمواد 1 و2 و3 والتي توجب على الدول احترام بعضها، […]

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