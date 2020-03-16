الصحة العالمية تعلن آخر تحديث للإصابات بكورونا في دول شرق المتوسط

2020/03/16 | 09:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، أخر تحديث لحالات الإصابة بفيروس كرونا المستجد في إقليم شرق المتوسط، حتى مساء الاحد 15 اذار 2020.ويبدو أن احصائية المنظمة بشأن العراق قد صدرت قبل اصدار وزارة الصحة العراقية اخر احصاء للاصابات، اذ اظهرت تسجيل العراق 110 حالة اصابة، إلا ان الوزارة اعلنت في وقت سابق أن الإصابات الجديدة التي

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