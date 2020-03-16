الصحة العالمية تشيد بدور المرجعية الدينية في العراق في مواجهة كورونا

2020/03/16 | 09:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد الدكتور الاختصاص في علم الاوبئة بمنظمة الصحة العالمية عدنان نوار، انه لا يوجد سلاح لمواجهة فيروس كورونا سوى الوقاية، مشيدا بدور المرجعية الدينية في العراق في مواجهة كورونا.وقال نوار، إن “فايروس كورونا أصبح وباءً عالميا ويحتم على جميع الدول التعاون من أجل القضاء عليه”.وأضاف أن ” دولة الصين تقترب […]

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