محمد أبو قمر - من غير لف

2020/03/16 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر تطوير ماسبيرو عامل زي تطوير الخطاب الديني ، لأ ..هو مش عامل زيه ، لو تأملت جيدا هاتلاقي الاتنين داخلين في بعض ، داخلين في بعض أوي أوي أوي ، وأنا مش هاتكلم في البيزنس والمصالح المشتركة ، أولا لأني لا أملك معلومات عن مين بيشغل مين وما بيشغلش مين ، ولا عندي بيانات عن حجم المنافع المتبادلة بين طرفي الخطاب الإعلامي والخطاب الديني ، ثانيا لأني تعبان ومش ناقص بلاوي ، لكن هاقول حاجه ممكن تحطنا جوه المشكلة......

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