منذر خدام - المأساة السورية في عامها العاشر

2020/03/16 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام المأساة السورية في مطلع عامها العاشرفي مثل هذا اليوم تكون المأساة السورية قد عاشت السنة التاسعة من عمرها لتبدأ عيش السنة العاشرة، وسورية وشعبها لا يزالان بلا مستقبل واضح المعالم، كما كان حالهما في السنة السابقة.مع ذلك فقد تغيرت أمور كثيرة خلال العام المنصرم سوف يكون لها تأثيرها على هذا المستقبل.وكما ذكرنا في مقالتنا السابقة بمناسبة انقضاء السنة الثامنة من عمر المأساة السورية نقول اليوم أنه م......

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