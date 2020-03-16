الرافدين يطلق المنصة الالكترونية للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين

2020/03/16 | 09:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين عن اطلاق منصة النظام الالكتروني الفوري للتقديم على سلف الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمتقاعدين من حاملي البطاقة الالكترونية الصادرة من ذات المصرف.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه تقرر اطلاق منصة النظام الالكتروني الفوري للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين عن طريق الموبايل والأجهزة الالكترونية الأخرى .



مشيرا الى انه بإمكان الموظف او المتقاعد التقديم على السلف من أي مكان يتواجد فيها سواء من المنزل او من دائرته وعن طريق الدخول الى الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans .

وأوضح البيان انه بعد الدخول الى الرابط الالكتروني وملئ المعلومات المتعلقة بالشمول بالسلفة وعند استكمال ملئ الحقول الواردة في الرابط الالكتروني فيما يتعلق بالتقديم على السلفة سيتم ابلاغ الموظف او المتقاعد عبر ارسال رسالة نصية تصله على موبايله الشخصي تخطره بشموله بمنح السلفة .

واشار البيان الى انه بعد الانتهاء من هذه المرحلة فعلى الموظف او المتقاعد الانتظار ولفترة قصيرة جدا حتى تصله رسالة عن طريق هاتفه الشخصي بالايعاز لتعبئة الرصيد المالي اليها للسلفة عن طريق بطاقته الالكترونية .

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