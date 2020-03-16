اتحاد الكرة يوضح حقيقة إلغاء الدوري الممتاز العراقي

2020/03/16 | 09:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، حقيقة إلغاء الدوري الممتاز للموسم الحالي 2019/ 2020.وتداولت بعض المواقع والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إلغاء الدوري الممتاز بعد موافقة 12 نادياً من اصل 15.وقال عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، ان “الأنباء التي تشير إلى إلغاء دوري

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