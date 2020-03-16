توم هانكس ينفي شائعة وفاته بهذه الصورة من الحجر الصحي

2020/03/16 | 09:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تداول أخبار عن وفاة الممثل العالمي ​توم هانكس​ بسبب إصابته بفيروس كورونا، وذلك داخل الحجر الصحي الموجود فيه برفقة زوجته في أستراليا، نفى هانكس هذه الأخبار، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمائدة الطعام التي احتوت على توست بني اللون وطعام “Vegemite” الذائع الصيت في أستراليا والغني بفيتامين بي

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